В Красноярске для молодежи впервые провели сборы по тактической подготовке

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске военно-спортивный клуб «Патриот» провел сборы по тактической подготовке для своих курсантов. Участие в них приняли подростки от 15 до 19 лет, сообщает администрация города.

Для ребят подготовили специальные учебные площадки, на которых они могли получить знания по определенным направлениям. Например, оказание первой медицинской помощи или основы полета и принципы управления квадрокоптером.

Сборы проходили в несколько этапов. На одном из них курсанты обработали тактику работы групп в боевом порядке.