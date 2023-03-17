В Канске директор предприятия коммунального хозяйства вместо оплаты ремонтов забрал себе 800 тысяч рублей

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В Канске руководитель одного из местных предприятий коммунального хозяйства в течении двух лет забирал себе деньги, выделяемые на ремонт зданий бань, гостиницы и самого предприятия. Заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Красноярского края.

С 2020 по 2022 год директор МУП заключил с индивидуальным предпринимателем 5 фиктивных договоров на выполнение ремонтных работ. Однако приводили в порядок помещения сотрудники возглавляемого им предприятия. Выделенные более чем 800 тысяч рублей мужчина забрал себе.

Материалы дела отправлены в следственный орган, сейчас устанавливаются полные обстоятельства преступления.