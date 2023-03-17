В Красноярске растет число ЗОЖ-поклонников

Жители Красноярского края заинтересовались активным образом жизни. За последние три месяца интерес к правильному питанию и спортивным товарам и тренировкам в регионе вырос в три раза. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Статистика показывает, что число ЗОЖ-поклонников заметно приросло с начала года. На это могли повлиять желание привести себя в форму после долгой зимы и более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Красноярском крае востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 48%. В это же время запросы на одежду и товары для спорта увеличились в 3,5 раза.

Ресурсы с предложениями городских фитнес-клубов стали популярнее на 44% по сравнению с первым зимним месяцем. Пик всех запросов пришелся на конец февраля, как раз перед началом весны.

Также жители больше времени стали проводить не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике, максимальный интерес зафиксирован к прогулкам в районе центральной набережной Красноярска. Чаще всего жители региональной столицы отправляются сюда в воскресенье – перед началом рабочей недели.