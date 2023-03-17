Красноярские автомобилисты пожаловались в Роспотребнадзор на систему постоплаты на АЗС

Фото: телеграм-канал "Дмитрий ГОРЯЕВ"

В Красноярске водители начали жаловаться на новую систему постоплаты, которую ввели на одной из городских АЗС. Из-за этого часть автомобилистов оказались не готовы к слишком высокой сумме оплаты за топливо, сообщает Дмитрий Горяев, руководитель управления Роспотребнадзора по региону.

Теперь водитель должен сначала ввести на табло нужное ему количество литров или сумму, на которую он планирует заправиться. В случае, если он просто вставил пистолет в бак и пошел на кассу расплачиваться, то топливо заливается до полного бака. Так что, когда автомобилист доходит до оператора, ему озвучивают совершенно не ту сумму, на которую он рассчитывал.

Сейчас Роспотребнадзор проверяет, была ли размещена на АЗС информация о нововведениях и не были ли нарушены права потребителей.