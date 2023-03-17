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НовостиОбщество17 марта 2023 2:28

В Красноярске аптеку заставили вернуть деньги за неисправный глюкометр

Но только после вмешательства Роспотребнадзора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске аптеку заставили вернуть деньги за неисправный глюкометр

В Красноярске аптеку заставили вернуть деньги за неисправный глюкометр

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске аптеку заставили вернуть деньги за неисправный глюкометр. Однако только после того, как вмешались специалисты Роспотребнадзора. Об этом рассказал глава регионального управления ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Покупатель приобрел глюкометр в аптеке «Гармония здоровья», но вскоре выяснилось, то прибор имеет недостатки, при которых не может нормально функционировать и исполнять свое предназначение. Обратился в аптеку, но там отказались отменить покупку и вернуть деньги. Тогда покупатель обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты объяснили юридическому лицу, в чем оно не право: по закону о защите прав потребителей аптека должна была принять товар ненадлежащего качества и при необходимости провести его проверку. Так что потребитель получил назад свои деньги.