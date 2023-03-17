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НовостиПолитика17 марта 2023 1:55

Губернатор Красноярского края во время рабочего визита в Ереван передаст армянским ребятам 1 500 учебников

В столицу Армении Александр Усс прибыл в составе группы депутатов и сенаторов Госдумы
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс в составе делегатов и сенаторов Государственной Думы прибыл в Ереван. 17 марта там пройдет 36-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству, сообщает глава региона в социальных сетях.

Несмотря на то, что поездка довольно короткая, Александр Усс выразил надежду, что она будет плодотворной.

- Нам есть, что обсудить, есть планы на будущее. В 2022 году внешнеторговый оборот между Красноярским краем и Арменией вырос в несколько раз, - рассказал губернатор.

Помимо деловых встреч, главы края планирует раздать более 1 500 русскоязычных учебников армянским ребятам.