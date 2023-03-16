В Туве фанат АУЕ* получил реальный срок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве вынесли приговор участнику экстремистского движения АУЕ* (запрещено на территории РФ). Кызылский городской суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за пропаганду запрещенной идеологии.

Напомним, что члены АУЕ* прославляют «арестантскую» романтику, тюремные понятия и ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина пропагандировал АУЕ*, уже будучи заключенным в колонии-поселении – отсюда и суровость наказания.

Отметим, что тувинец стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации – по статье его могли приговорить к заключению вплоть до 6 лет.

*организация запрещена в РФ