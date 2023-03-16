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В Красноярском крае уровень алкоголизма оказался выше общероссийского. Об этом заявил глава краевой полиции Александр Речицкий депутатам Заксобрания. По его словам, красноярцы в среднем страдают от алкозависимости чаще других россиян на 17%.

По подсчетам Речицкого, потребление чистого алкоголя на одного человека в регионе составляет 6,3 литра в год. За прошлый год больше тысячи жителей края отравились алкоголем, а 216 – умерли от интоксикации.

– Убежден, что существенный профилактический эффект окажет открытие 4 специализированных учреждений, а именно два вытрезвителя по 20 мест в краевом центре, и по одному — в Норильске и Ачинске, так как помещенные в них лица не смогут совершать какие-либо правонарушения или наоборот стать объектами преступного посягательства, — добавил Речицкий.