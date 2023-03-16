Опыт создания трудовых отрядов школьников в шахтерских городах Красноярского края может быть масштабирован в регионе

Школьники участвуют в благоустройстве территорий, работают на повышение качества городской среды в регионах. Фото предоставлено компанией

В Агентстве труда и занятости населения Красноярского края прошло совещание, посвященное вопросам летнего трудоустройства подростков. На нем с докладом выступила директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова. Она рассказала об опыте государственно-частного партнерства в обеспечении сезонной занятости школьников из шахтерских городов.

Трудовые отряды компании были впервые созданы в Красноярском крае в 2005 году. Сегодня они объединили уже более 10 тысяч юношей и девушек в регионах от Мурманска до Владивостока.

На совещании в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края. Фото предоставлено компанией

- Отряды образовались в непростое время, в условиях государственного становления, бюджетного дефицита. Именно тогда возникло понимание, что только объединившись можно преодолевать трудности и решать целый комплекс важнейших вопросов на благо края и его жителей, - отметила Марина Смирнова.

Проект трудовых отрядов помогает развитию сразу нескольких актуальных направлений. Во-первых, способствует созданию кадрового резерва. Находясь в трудовом отряде, ребята имеют возможность познакомиться с угольными предприятиями, увидеть своими глазами мощную горную технику, узнать о перспективах профессионального и карьерного роста. Во-вторых, школьники участвуют в благоустройстве территорий, работают на повышение качества городской среды в регионах, где расположены предприятия компании.

- Для многих территорий угольные предприятия – градообразующие. И мы чувствуем ответственность за качество жизни в них, которое в конечном итоге тоже является фактором сохранения в малых городах молодежи, - говорит Марина Смирнова. - Если в 2005-м наши трудотрядовцы начинали с уборки мусора, высадки цветов, то сейчас подростки занимаются социальным проектированием, участвуют в краевых проектных конкурсах, получают гранты на воплощение своих идей.

Возглавлявший совещание заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селютин также высоко оценил партнерство с СУЭК и назвал ее опыт «примером для подражания и масштабирования в других компаниях не только крупного, но и среднего бизнеса».