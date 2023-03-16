В Красноярске от коронавируса скончались 2 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 16 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 103 человека (сутки назад 106). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 433 277 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 34 пациента (день назад 47), а за все время – 420 629 красноярцев. То есть, число продолжает уменьшаться.

За сутки госпитализированы 35 человек, что на 10 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 45 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умерли 2 человека. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 291 человек.