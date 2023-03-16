В Красноярском крае суда ожидает мужчина, убивший двоих приятелей

Фото: СК

В Уяре, Красноярский край, завершено расследование двойного убийства. Как рассказали в СК, сейчас суда ожидает 53-летний мужчина, лишивший жизни двоих приятелей. Одного намеренно, второго – чтобы скрыть следы преступления.

Все произошло 14 ноября 2022 года. 53-летний мужчина пришел в гости к друзьям. Приятели выпили, разговорились и между 37-летним хозяином дома и гостем возник конфликт. Ссора произошла из-за обсуждения личной жизни обвиняемого. Гость не выдержал, схватил нож и ударил обидчика в грудь. В этот момент из соседней комнаты вышел 60-летний мужчина, ставший очевидцем убийства. Мужчина схватил топор и ударил несколько раз свидетеля обухом по голове. Затем закрыл дом на навесной замок и сбежал.

Было заведено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, с целью сокрытия другого преступления». Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.