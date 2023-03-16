Награды за героизм во время СВО получили 13 полицейских из Красноярского края

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Глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил о боевых потерях в своем докладе перед депутатами Заксобрания. Сотрудники полиции в рамках СВО осуществляют работу в Херсонской области.

Речицкий сообщил, что за 2022 год погибли трое сотрудников, более 30 получили ранения различной степени тяжести. За проявленные мужество и героизм 13 сотрудников МВД были удостоены государственных наград, в том числе Орденов Мужества. Также правами Министра внутренних дел России награждены 300 силовиков.

В ходе различных мероприятий изъято 343 автомата, более 2,5 тысяч снарядов и мин. Задержаны более 50 активных участников разведывательно-диверсионных групп ВСУ и их пособники.