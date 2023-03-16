Прилетевший из Норильска в Новосибирск самолет после посадки начал дымиться

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет Ту-204, который вылетел из аэропорта Норильска до Новосибирска, начал дымиться после посадки. Диспетчер увидел дым с правой стороны стойки и тут же доложил об этом экипажу, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

Немедленно была объявлена тревога. Взлетную полосу освободили, после чего к самолету подъехали пожарные. Оказалось, что причиной дыма стали два лопнувших шасси.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

Огня не было, поэтому тушить ничего не пришлось. Тревогу отменили уже спустя 15 минут с ее объявления, пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По факту ЧП следователи проводят проверку.