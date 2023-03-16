В Туве пьяный инструктор автошколы уснул на перекрестке, а затем попытался скрыться от полиции

Фото: госавтоинспекция по Красноярскому краю

В Республике Тыва полицейским позвонили с сообщением о пьяном водителе. Машину, подходящую под описание, патрульная машина обнаружила стоящей на перекрестке, сообщает управление госавтоинспекции региона.

Когда загорелся разрешающий сигнал, машина осталась стоять на месте. Тогда инспектор подошел к автомобилю и увидел спящего водителя. Полицейские постучали в окно, чтобы проверить документы и состояние мужчины. Однако сидящий за рулем человек предпочел скрыться на большой скорости.

Далеко он не уехал - погоня закончилась остановкой машины. Водителем оказался 35-летний инструктор по вождению одной из автошкол Кызыла. Тестер выявил 0,817 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь мужчину ждет штраф и лишение прав до 2 лет, машину отправили на штрафстоянку.