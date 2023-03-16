В Красноярске 25 марта пройдет Ночной забег на дистанции 2 и 5 километров. Как сообщают Gornovosti, старт будет дан на площади Мира. Более короткая дистанция включает в себя две дисциплины «Забег-спутник» и «Северная ходьба». Участники могут пробежать как обе, так и выбрать только одну.

Маршрут на дистанции 5 км: площадь перед краевой филармонией – вантовый мост – остров Татышев и обратно. Пробежавшие эту дисциплину получат медаль, а участники других дисциплин – значок.

Отметим, что для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте.