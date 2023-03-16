Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске пропал 12-летний подросток с веснушками на лице. Как сообщает отряд «Поиск пропавших детей-Красноярск», последний раз его видели 16 марта возле дома на Курчатова.

ПУБЛИКУЕМ ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО:

Мальчишку зовут Данил Паршин. Его рост 128 см, он среднего телосложения, лицо в веснушках.

БЫЛ ОДЕТ: темная вязаная шапка, тёмный короткий пуховик на молнии, серые классические брюки, синие аляски с белой подошвой.

Если вам известно о местоположении подростка, просьба сообщить об этом по телефонам:

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