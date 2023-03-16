Большую сцену красноярского ТЮЗа закроют на ремонт с 3 апреля до ноября

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском театре юного зрителя с 3 апреля и до ноября этого года будет закрыта на ремонт Большая сцена. Все это время актеры будут выступать на партнерских площадках и на Малой сцене, которую официально откроют уже сегодня, 16 марта, сообщает правительство Красноярского края.

Кроме капитального ремонта Большой сцены, где сделают пол, потолок, планшет и поворотный механизм, планируется обновить театральные гримерные, холлы и санузлы.

На сегодняшний день завершен первый этап капремонта. Преобразился корпус, в котором расположена Малая сцена. Обновить все здание должны в 2024 году.