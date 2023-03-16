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НовостиОбщество16 марта 2023 6:38

В Красноярске на берегу Качи начали готовить территорию для благоустройства

Уже начали вырубать кусты вдоль реки
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на берегу Качи начата подготовка территории для дальнейшего благоустройства. Как сообщают в администрации, специалисты уже начали вырубать кусты вдоль реки. Основные работы начнутся в середине мая, когда оттает грунт.

Уже определен подрядчик – благоустройством займется муниципальное предприятие ДРСП «Левобережное». Они обустроят 620 метров велодорожки, установят уличную мебель, смотровые балконы и две беседки. Построят лестницу для спуска к воде, игровую площадку с горкой, а также проведут озеленение.