В Красноярске на берегу Качи начали готовить территорию для благоустройства

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на берегу Качи начата подготовка территории для дальнейшего благоустройства. Как сообщают в администрации, специалисты уже начали вырубать кусты вдоль реки. Основные работы начнутся в середине мая, когда оттает грунт.

Уже определен подрядчик – благоустройством займется муниципальное предприятие ДРСП «Левобережное». Они обустроят 620 метров велодорожки, установят уличную мебель, смотровые балконы и две беседки. Построят лестницу для спуска к воде, игровую площадку с горкой, а также проведут озеленение.