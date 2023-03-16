В красноярской «Зеленой Роще» причиной пробок назвали бездействие администрации

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Одной из причин транспортного коллапса в микрорайоне Зеленая роща в Красноярске стало бездействие администрации. В ее адрес внесено представление об устранении нарушений законодательства, сообщает депутат Семен Сендерский в своем телеграм-канале.

В ответе прокуратуры, который депутат опубликовал в социальных сетях, говорится о том, что из-за плотной застройки микрорайона пропускная способность дорог существенно сократилась, ведь новые проезды не появляются.

Эта проблема администрацией района не была доведена до департамента городского хозяйства Красноярска, не проводился и мониторинг дорожной ситуации. Из-за этого в бюджете на год не запланировано никаких действий, которые могли бы улучшить ситуацию.

Администрации вынесено представление об устранении нарушений законодательства.