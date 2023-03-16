Глава СК России Бастрыкин поручил провести проверку по факту сгоревшего Дома пионеров в Канске

Фото: МЧС

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сгоревшего Дома пионеров в Канске. Как сообщают в СК, здание являлось объектом культурного наследия, но находилось в аварийном состоянии и не использовалось.

ЧП произошло 15 марта. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Здание тушили 25 человек и 8 единиц техники.

После проведения проверки руководитель СК по Красноярскому краю Алексей Еремин доложит о её результатах Александру Бастрыкину.