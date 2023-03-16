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НовостиДом. Семья16 марта 2023 4:41

В красноярском зоопарке «Роев Ручей» белые медведи открыли сезон рыбалки и купаний

На то, чтобы поймать рыбку у хищников уходит меньше минуты
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Роев Ручей

Фото: Роев Ручей

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» белые медведи открыли купальный и рыбацкий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Как рассказывают сотрудники, косолапым на то, чтобы поймать себе рыбку, нужно меньше минуты.

После открытия рыбалки мишкам ежедневно запускают живую рыбку в бассейны. Для них она не столько еда, сколько развлечение. Им важен сам процесс.

- Справедливости ради, стоит заметить, что весна еще ранняя, по ночам отрицательные температуры, поверхность бассейнов покрывается льдом. Так что, рыбалка у мишек получается подлёдная, - отмечают в зоопарке.