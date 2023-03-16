Ехавшую по «встречке» в Красноярске женщину могут оштрафовать или лишить прав

Фото: скриншот видео телеграм-канал ЧП Красноярск

В Красноярске в социальных сетях появилось видео, на котором женщина едет по по встречной полосе по дороге с односторонним движением. нарушительницей заинтересовались сотрудники полиции, сообщает ГУ МВД России по региону.

Сейчас проводится проверка. Нарушительнице грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода.

Напомним, курьезный случай произошел на улице борьбы утром 15 марта. Водитель из Новосибирска не увидела знаки и поехала по улице с односторонним движением навстречу машинам. Когда дорогу ей преградил автомобиль, женщина начала скандалить. Впрочем, ей все-же пришлось развернуться и уехать.

Кроме этого, видео послужило основанием для еще одной проверки. Полицейские заметили, что через закрытые ворота на территорию гимназии пролазят родители с детьми. При этом некоторые из них нарушают правила перехода дороги.

Инспекторы обратились к руководству школу с рекомендацией починить ворота, а затем выехали на место и проинструктировали пешеходов о мерах безопасности.