В Красноярске женщина ехала по «встречке» и устроила скандал из-за того, что ей не уступили дорогу

Нарушительница устроила скандал водителю встречной машины. Фото: стоп-кадр видео ЧП Красноярск

Утром 15 марта на улице Борьбы с односторонним движением произошел курьезный случай. Автомобилистка ехала по своим делам по встречной полосе, не осознавая, что нарушает правила.

Неизвестно, сколько это продолжалось, только ей пришлось остановиться, чтобы не врезаться в автомобиль, который двигался навстречу. Его водитель тоже успел нажать на тормоза. Женщина подошла к нему и устроила скандал из-за того, что ей не дают проехать.

Сначала она возмутилась, что автомобилист пугает ее ребенка в машине. После того, как мужчина за рулем сообщил даме, что это она нарушает, посыпались оправдания на повышенных тонах: «Я первый раз!», «Так получилось!», «Я из Новосибирска приехала!». Женщина даже пыталась использовать решающий, как ей казалось, аргумент: «Сейчас муж приедет!» На что водитель парировал: «Сейчас ГИБДД приедет и разберется!»

Он настаивал, чтобы нарушительница развернулась. Ей ничего не оставалось, как сделать это и уехать.