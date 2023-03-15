Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 марта 2023 8:00

В Красноярске женщина ехала по «встречке» и устроила скандал из-за того, что ей не уступили дорогу

Нарушительнице пришлось развернуться
Источник:kp.ru
Нарушительница устроила скандал водителю встречной машины. Фото: стоп-кадр видео ЧП Красноярск

Нарушительница устроила скандал водителю встречной машины. Фото: стоп-кадр видео ЧП Красноярск

Утром 15 марта на улице Борьбы с односторонним движением произошел курьезный случай. Автомобилистка ехала по своим делам по встречной полосе, не осознавая, что нарушает правила.

Неизвестно, сколько это продолжалось, только ей пришлось остановиться, чтобы не врезаться в автомобиль, который двигался навстречу. Его водитель тоже успел нажать на тормоза. Женщина подошла к нему и устроила скандал из-за того, что ей не дают проехать.

Сначала она возмутилась, что автомобилист пугает ее ребенка в машине. После того, как мужчина за рулем сообщил даме, что это она нарушает, посыпались оправдания на повышенных тонах: «Я первый раз!», «Так получилось!», «Я из Новосибирска приехала!». Женщина даже пыталась использовать решающий, как ей казалось, аргумент: «Сейчас муж приедет!» На что водитель парировал: «Сейчас ГИБДД приедет и разберется!»

Он настаивал, чтобы нарушительница развернулась. Ей ничего не оставалось, как сделать это и уехать.

Интересное