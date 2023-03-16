Пропавшую под Красноярском 12-летнюю девочку нашли полицейские

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Оперативники уголовного розыска нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 16 марта. Заявление о пропаже подал ее отец, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

После поступления заявления были созданы поисковые группы из волонтеров и полицейских, ориентировки разослали всем нарядом, которые дежурили в Емельяновском районе, где проживала девочка, а также близлежащим городам.

Сейчас ребенка везут в полицию. Там сотрудникам еще предстоит выяснить, почему девочка ушла из дома.