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НовостиПроисшествия16 марта 2023 3:31

Пропавшую под Красноярском 12-летнюю девочку нашли полицейские

С ребенком все хорошо
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативники уголовного розыска нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 16 марта. Заявление о пропаже подал ее отец, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

После поступления заявления были созданы поисковые группы из волонтеров и полицейских, ориентировки разослали всем нарядом, которые дежурили в Емельяновском районе, где проживала девочка, а также близлежащим городам.

Сейчас ребенка везут в полицию. Там сотрудникам еще предстоит выяснить, почему девочка ушла из дома.