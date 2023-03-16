В Красноярском крае заболевших описторхозом увеличилось почти на 30%

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В Красноярском крае фиксируется рост уровня зараженных описторхозом. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, в 2021, по сравнению с 2020 годом, количество заболевших выросло на 29,8%. Подхватили описторхоз 1344 человека, из которых 217 – дети до 17 лет. Отметим, что показатель заболеваемости превышает среднемноголетний уровень на 12,2%

Напомним, что в Красноярском крае существуют несколько природных источников описторхоза, которые связаны с рекой Чулым и ее притоками, входящими в Обь-Иртышский водный бассейн — Тюхтетский, Бирилюсский, Ачинский и Боготольский районы, Ачинск и Боготол.