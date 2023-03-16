В Красноярске мужчина за месяц украл мототехники на 2 миллиона рублей

Фото: скриншот видео от ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который за один летний месяц угнал мототехники почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Действовал мужчина просто - сначала наблюдал за оставленным на парковке транспортом, а потом запускал двигатель и уезжал на чужом имуществе. Среди похищенного - мотоциклы, мопеды, а также скутер и квадроцикл.

Как выяснилось позднее, вор не ограничивался техникой и забирал все, что плохо лежит: стремянку с подземной парковки, сотовый, деньги, наборы инструментов и аккумуляторы. Всего была установлена его причастность к 20 кражам.

Награбленное он продавал, деньги тратил. Три мотоцикла удалось найти и вернуть владельцам.

Суда житель Красноярска будет ждать под стражей.