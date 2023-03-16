Минусинец Андрей Федоров погиб 4 февраля во время СВО на Украине

Андрей Федоров Фото предоставлено администрацией Минусинска

39-летний житель Минусинска Андрей Федоров погиб 4 февраля 2023 года во время специальной военной операции на Украине. Как сообщают в администрации города, прощание с бойцом состоится 17 марта с 11 до 12 часов в молодежном центре «Защитник».

Андрей уроженец села Бея, Республики Хакасия. В школьные годы вместе с родителями переехал в Минусинск. Здесь он выучился на тракториста, после учебы отправился проходить срочную службу.

После армии Федоров стал служить в ГУФСИН, работал кинологом в лечебно-исправительном учреждении №32. После выхода на пенсию по выслуге лет устроился охранником в детский сад.

Родные Андрея рассказывают, что мужчина увлекался рыбалкой и охотой, был очень активным, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь даже в сложных ситуациях.

Федорова мобилизовали 26 сентября 2022 года. Он прошел подготовку в Омске, а затем отправился служить командиром отделения в сухопутных войсках.

«Комсомольская правда-Красноярск» выражает соболезнования родственникам и близким погибшего.