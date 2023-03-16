Фото: правительство края

В Красноярский край привезут еще 9 электробусов и 2 зарядные станции. Как рассказали в правительстве региона, всего край получит 20 электробусов и 5 зарядных станций.

Изначально в регион должны были поставить 11 электробусов и 3 зарядные станции в рамках национального проекта «Экология». Но возможность получить еще транспорт появилась благодаря участию в федеральной программе модернизации городского электротранспорта.

Так как Красноярск является одним из 10 городов России, заключивших концессию на обновление трамвайной сети, поэтому в дополнение Министерством транспорта предполагается выделить средства и на закупку электробусов.