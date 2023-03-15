Под Красноярском пропала 12-летняя девочка

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала из дома. Она живет в селе Гляден Емельяновского района, и ранее уже неоднократно уходила из дома. В этот раз она сбежала днем, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

В полиции предупредили, что девочка может находиться в Красноярске или близлежащих городах. Приметы: рост 154 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза зелёного цвета. Школьница была одета в черный пуховик, черную шапку и черные ботинки.

– В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров, ориентировка разослана всем наружным нарядам Емельяновского и близлежащих районов края, – добавили в МВД.

Тех кто видел девушку просят звонить по телефонам 8(391)3-325-850 или 102.