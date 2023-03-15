В Красноярске отремонтируют 25 километров дорог

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В Красноярске проведут комплексный ремонт 20 участков дорог. Общая протяженность отремонтированных улиц составит порядка 25 километров. Дополнительные средства на ремонт уже учтены в проекте весенней корректировки бюджета.

Депутаты Горсовета будут принимать решение о корректировках 28 марта. Если проект будет принят, власти планируют отремонтировать проезжую часть Коммунального моста, Семафорную, Щорса, Свердловскую, Аральскую, переулок Светлогорский, 26 Бакинских Комиссаров, Базайскую.

– Также в этом сезоне в порядок приведут проезды и тротуары по пути к поликлиникам и медицинским центрам. В план включены объекты по 12 адресам, – добавили в мэрии.