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НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:40

В Саяногорске отчима посадили за убийство пасынка табуреткой

Ребенок два месяца пролежал в больнице
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саяногорске суд вынес приговор отчиму, который убил собственного пасынка. 34-летний мужчина ударил 14-летнего мальчика табуреткой по голове. Ребенок в тяжелом состоянии провел в больнице два месяца, но в итоге все равно скончался.

Как рассказали следователи, в момент ссоры мужчина был пьян. Поводом для конфликта послужили претензии отчима – он считал, что мальчик не помогает ему по хозяйству.

Вину в своем преступлении мужчина признал частично. Приговором суда ему назначили 9 лет колонии строгого режима.