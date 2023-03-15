В Красноярске ищут перевозчиков автобусов, готовых на контракт за рубль

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска ищут перевозчиков, готовых взять на себя обслуживание городских маршрутов. Цена контракта – символический 1 рубль. Перевозчиков ищут сразу для 10 маршрутов.

Владельцы требуются маршрутам № 2, № 5, № 23, № 50, № 53, № 58, № 63, № 71, № 80 и № 98. Наиболее востребован оказался маршрут №63, идущий по направлению «Солнечный» — «Академгородок»: на него требуются сразу 24 автобуса.

Отметим, что почти для всех маршрутов требуются автобусы большого класса. Для маршрутов № 58 и 98 допускаются автобусы среднего класса.