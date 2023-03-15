В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 67-летней женщины

Нина Кузьмина. Фото: СК по Красноярскому краю

15 марта в Красноярске оперативники уголовного розыска задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 67-летней женщины. Об этом сообщают в СК и МВД по Красноярскому краю.

Ранее следователи сообщали, что на причастность к исчезновению Нины Кузьминой проверяются уже задержанный мужчина и 63-летняя знакомая женщины. У последней сейчас проходит обыск.

Напомним, что Нина Кузьмина пропала 3 марта. Она вышла из салона красоты на Телевизорной, 1, села в свой бордовый Мерседес, после чего бесследно исчезла. О пропаже женщины заявила ее подруга, родственников у пропавшей в Красноярске нет. Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».