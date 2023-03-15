В Красноярске пассажирка автобуса разбила стекло двери и распылила перцовый баллончик. Фото: скриншот из видео дептранса

14 марта в Красноярске автобусу маршрута №88 пришлось сойти с линии из-за обезумевшей пассажирки. Об этом сообщает департамент транспорта Красноярска.

Женщина ехала из Северного в Ветлужанку. Примерно в 12:30 часов она начала буянить. Оскорбляла пассажиров, требовала остановиться и ногой разбила стекло на входной двери. Но и на этом пассажирка не остановилась.

Когда ее попросили выйти она, напоследок, распылила в салоне перцовый баллончик, а затем разбила зеркало заднего вида. В итоге автобусу пришлось вернуться в автопарк.

Женщина-водитель автобуса обратилась в полицию. В МВД сообщили, что обстоятельства выясняются. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей.