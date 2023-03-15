Жителя Красноярска осудили за незаконную вырубку леса и оформление чужих построек на 35 миллионов рублей. Фото: прокуратура края

Жителя Красноярска осудили на 5 лет колонии за вырубку деревьев на сумму более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В 2019 году мужчина организовал незаконную рубку деревьев в Манском районе. Для этого он обманом привлек рабочих, которые срубили 1,2 тысячи кубометров сосны, лиственницы, березы, осины и кедра. Сумма ущерба составила 7,6 миллионов рублей.

В 2020 году он незаконно оформил в собственность 10 построек для работы по обработке древесины и разведению свиней на арендованной земле в поселке Ветвистый в том же Манском районе. Фактически же объекты построил предыдущий арендатор, но не зарегистрировал их. Сумма ущерба составила 28 миллионов рублей.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.