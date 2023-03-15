Задолжавшего детям 2,5 миллиона рублей жителя Красноярского края приставы нашли по объявлению в интернете

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В Сосновоборске злостный неплательщик алиментов попался приставам на объявлении в интернете. До этого мужчина не реагировал на повестки и не появлялся по месту регистрации, сообщает ГУФССП России по Красноярскому краю.

39-летний местный житель не выплачивал алименты на двоих своих несовершеннолетних детей и накопил почти 2,5 миллиона рублей долга. Тогда приставы начали его розыск.

На одном из сайтов сотрудник ГУФССП нашел объявление, что мужчина оказывает услуги по ремонту компьютеров. Должнику позвонили и представились клиентом. Договорились на встречу, а когда мужчина приехал по указанному адресу, его ждало знакомство с материалами дела и дальше – принудительная доставка в отделение службы.

Суд назначил должнику 40 часов обязательных работ в качестве разнорабочего в городской больнице. Если и после этого мужчина не начнет выплачивать долг, ему грозит уже уголовная ответственность.