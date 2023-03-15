Жителей Красноярского края предупреждают о новом виде мошенничества с помощью терминалов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества. Деньги могут списать с карты, просто прикоснувшись терминалом к сумке или вещам, в которых лежит банковская карта.

Списание денег произойдет, если на карте не установлен пин-код. Обезопаситься можно несколькими способами:

- убирать карту в кошелек;

- положить в кошелек или карман несколько карт. В этом случае терминал не сработает;

- убирать карту вглубь сумки, не складывать ее во внешний карман брюк или рюкзака.