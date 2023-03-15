В Красноярске за получение взяток будут судить экс-главу Богучанского района

В Красноярске за получение взяток будут экс-главу Богучанского района Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Бахтина, обвиняемого в получении взяток крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает СК по краю.

По версии следователей, с апреля 2015 по ноябрь 2017 года Бахтин вместе с начальником местной службы заказчика и своим первым заместителем через посредника получил 28 взяток. Размеры от 37 тысяч до 3,2 миллионов рублей.

Деньги он получал от предпринимателей за содействие в выигрыше конкурса закупок. Общая сумма взяток составила как минимум 15 миллионов рублей. Свою вину Бахтин не признает.

В СК отмечают, что расследование осложнялось тяжелым заболеванием обвиняемого. Однако довести дело до суда удалось, материалы уже направлены.

В ведомстве добавили, что в 2021 году был осужден экс-директор Муниципальной службы заказчика на 6 лет. Расследование в отношении первого заместителя Бахтина за получение взяток на 3 миллиона рассматривается судом.