В Красноярске проснулись первые суслики. Фото: скриншот из видео мэрии

15 марта в Красноярске впервые увидели сусликов. Кадрами с коренными жителями острова опубликовала мэрия.

Первого суслика в 2023 году заметили в Татышев-парке. Еще сонный малыш проделал норку через снег, вышел осмотреться после спячки, но заметив человека, решил вернуться домой.

Судя по виду, снег зверька совсем не смутил. В 2022 году суслики, кстати, так же впервые показались 15 марта. Добавим, что в спячку они впадают примерно в сентябре-октябре.