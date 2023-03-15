В Красноярском крае на охрану лесов потратят 1,7 миллиардов рублей. Фото: krskstate.ru

В Красноярском крае на охрану лесов от пожаров собираются потратить 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

Губернатор Красноярского края инициировал реализацию модернизацию системы охраны лесов и населенных пунктов от пожаров в регионе. Финансирование данного направления увеличено в разы: деньги идут на укрепление материально-технической базы, профподготовку специалистов, внедрение современных технологий, средств связи и мониторинга, создание необходимых ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

Так, в 2023 году на охрану лесов от пожаров из краевого и федерального бюджета в общей сложности выделено почти 1,7 миллиардов рублей. Так, в отдаленных территориях края увеличено авиапатрулирование. Это позволит более оперативно находить очаги возгораний и доставлять лесных пожарных для ликвидации огня.

Кроме того, штат Лесопожарного центра расширен на 119 сотрудников. В пожароопасный период (с 1 мая по 1 августа) планируется принять дополнительно 100 водителей и трактористов. Непосредственно заниматься охраной лесов от огня будут почти 2 тысячи профессиональных пожарных.

Александр Усс рассказал, что в Красноярском крае продолжат расширять и дистанционный мониторинг в лесах:

- Весной за счет краевого бюджета установим еще 44 камеры видеонаблюдения. Таким образом, их общее количество составит 144 единицы. Также оснащаем лесопожарные формирования и лесничества беспилотными летательными аппаратами. Сегодня на вооружении находится 36 единиц. Закупим еще 20 квадрокоптеров. Последние годы показали, что такая техническая оснащенность дает реальный профилактический эффект и позволяет быстро устанавливать очаги возгораний и тушить их в первые сутки на небольших площадях.

Глава региона добавил, что на борьбу с ландшафтными пожарами выделено еще 200 миллионов рублей. Значительно увеличилось и финансирование защиты населенных пунктов от огня. Причем, особое внимание уделяется разъяснение красноярцам для профилактики пожаров, происходящих по вине человека.