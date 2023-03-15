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НовостиПроисшествия15 марта 2023 5:59

Красноярские полицейские разыскивают мужчину, который помог попавшей в ДТП девушке

Автомобилиста просят откликнуться
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярские полицейские разыскивают мужчину, который помог попавшей в ДТП девушке. Фото: МВД по краю

Красноярские полицейские разыскивают мужчину, который помог попавшей в ДТП девушке. Фото: МВД по краю

Красноярские полицейские ищут отзывчивого автомобилиста, который помог девушке, попавшей в аварию. Об этом сообщают в МВД по краю.

Вечером 12 марта из-за сложных погодных условий на 145 километре трассы Р-257 Kia Rio, за рулем которого находилась девушка, вылетел в кювет. Она попыталась остановить проезжающие машины, но помочь красноярке решился только один водитель.

Вскоре подоспели сотрудники ГИБДД. Общими усилиями они вытянули машину из снега, проверили техническое состояние. Сейчас спасенная автомобилистка просит найти мужчину, чтобы выразить ему свою благодарность. Написать можно по номеру 89135904933 (Дарья), она передаст контакты.