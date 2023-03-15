В аэропорту Красноярска таможенники нашли у туриста кастет Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска у мужчины, приехавшего из Таиланда, изъяли кастет. Об этом сообщает пресс-служба красноярской таможни.

Подозрительный предмет у 40-летнего красноярца заметили во время проведения таможенного контроля. Экспертиза подтвердила, что это действительно кастет, который запрещен к ввозу в Россию и считается холодным оружием.

Сам мужчина пояснил, что посчитал детский игрушкой. В итоге в отношении туриста завели административное дело по статье «несоблюдение запретов и ограничений». Кастет у него изъяли.