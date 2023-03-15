В Красноярске случайные знакомые своровали 188 плиток шоколада

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ранее судимого жителя обвиняют в краже шоколада. О пропаже лакомства в полицию обратился представитель одного из городских супермаркетов, сообщает ГУ МВД по региону.

Недостачу обнаружили во время инвентаризации. Во время просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что 188 плиток шоколада на общую сумму более 14 тысяч рублей забрали двое мужчин.

Одного из грабителей удалось задержать – им оказался 34-летний местный житель.

Как выяснили следователи, мужчина пришел в магазин с малознакомым ему человеком. Они сложили в сумку шоколадки и вышли на улицу. Добычу поделили пополам. Сладкие плитки мужчина принес домой и отдал детям.

Свою вину он полностью признал и возместил магазину половину стоимости украденного товара. Сейчас житель краевой столицы находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 5 лет лишения свободы.

Второго участника кражи еще предстоит найти.