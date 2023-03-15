В Красноярске от клещей обработают 460 гектаров земель

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске специалисты Роспотребнадзора составили список мест, которые будут обрабатываться от клещей. Это прежде всего территории, которые располагаются по пути к местам отдыха возле лесных массивов и парков, а также участки внутри жилых кварталов.

Как сообщает администрация города, остров Татышев в список не попал, однако в случае необходимости обработку все же проведут.

Новые места для обработки могут появиться и после жалоб горожан на активность клещей в той или иной части города.

Всего будет обработано 460,1 гектара земель. Пока подрядчика еще только ищут, работы начнутся, как только позволит погода.