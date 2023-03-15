В Туве парень подделал документы, чтобы забрать со штрафстоянки взятую без спроса машину отца

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С Республике Тыва в полицию на рассмотрение дела об управлении машиной без прав пришел 26-летний парень. С собой он принес поддельные документы на автомобиль, сообщает Госавтоинспекция региона.

Оказалось, что молодой человек взял без разрешения машину отца и решил прокатиться. Водителя остановили инспекторы ДПС и выяснили, что прав у водителя нет.

Автомобиль отправился на охраняемую стоянку. Чтобы его забрать, парень решился на отчаянный шаг. Он подделал электронный страховой полис и договор купли-продажи о том, что якобы купил машину у отца за 150 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят процессуальную проверку по факту подделки и использования заведомо подложного документа.