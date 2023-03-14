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НовостиОбщество14 марта 2023 13:30

Трех сбежавших из дома в Ужуре подруг нашли живыми

По мнению волонтеров, они собирались покинуть Красноярский край
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

В Красноярском крае отыскали трех девочек, которые пропали в Ужуре. Девушки, двум из которых по 15 лет, а еще одной 17, ушли из дома вчера утром. С тех пор о них ничего не было известно.

В групппе «Поиска пропавших детей» сообщили, что все девушки были найдены живыми. Обстоятельства не сообщаются, но по некоторым данным, одна из пропавших девушек отзвонилась родне, хоть и не сообщила о своем местонахождении.

Волонтеры также предполагали, что девушки могли направляться в Новосибирск или Кемерово. Однако судя по всему, их нашли в Красноярском крае.