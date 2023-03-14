В Красноярском крае разыскивают троих пропавших подруг

Фото: телеграм-канал «Поиск пропавших детей - Красноярск».

В Красноярском крае в Ужуре три подруги ушли из дома 13 марта. Одной из девушек 17 лет, еще двоим по 15, сообщают волонтеры отряда «Поиск пропавших детей».

Подростки ушли больше суток назад и, как сообщается, могут направляться в Новосибирск или Кемерово.

На одной из девочек была черная куртка, кожаная черная юбка ниже колен и перламутрового цвета кожаные сапоги.

На второй: черная куртка с капюшоном, белая футболка, светло-синие джинсы и темные кроссовки. Из особых примет – шрам на левой щеке.

Третья девочка была одета в черную куртку с капюшоном, черные штаны, темные кроссовки и сиреневую кофту с белыми полосками, а также черную жилетку с красной надписью с левой стороны.

Всех, кто видел девочек или что-то знает об их местонахождении, просят позвонить по номеру 8-950-99-66-066 (волонтеры), либо на телефон дежурной части Ужура: 8 (39156) 22-9-34.