В Красноярском крае планируют благоустроить место проведения «Мира Сибири»

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В Красноярском крае планируют благоустроить остров Отдыха в Шушенском. Там традиционно проходит фестиваль «Мир Сибири»: администрация Шушенского района заказала реконструкцию главной зоны отдыха поселка. Изначально стоимость тендера составляла 257,6 миллиона рублей, но победитель конкурса пообещал провести все работы за 250 миллионов.

– В рамках комплексного благоустройства общественной территории проектом предлагается устройство твердых покрытий проезжих и пешеходных частей, с разграничением транспортных и пешеходных потоков; обустройство детских игровых площадок с установкой современных малых архитектурных форм и переносных изделий, устройство танцевальной эстрады, сцены и навесов для торговли, — говорится в документе проекта.

Подрядчик также будет обязан обновить все коммуникации и электросети в районе проведения фестиваля, и при этом максимально сохранить нынешний природный ландшафт. Также будет благоустроена дорога, ведущая к зоне отдыха.