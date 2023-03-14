Все больше жителей Красноярского края и Хакасии оформляют ипотечные кредиты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные аналитики одного из российских банков показывают, что спрос на жилищные кредиты возрастает. Например, в минувшем феврале объем ипотечных займов превысил в 1,7 раз результат предыдущего месяца. Средний чек составил порядка 3,8 млн рублей, увеличившись за год примерно на 15%.

По данным ВТБ жители Красноярского края и Республики Хакасия в феврале оформили жилищные кредиты на 1,2 млрд рублей. Основным спросом среди клиентов банка пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок кредитной организации по итогам февраля составила 54%.

Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдают предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека», а вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020».

«По традиции начало года характеризуется спадом интереса заемщиков к ипотеке, однако второй год мы наблюдаем рост спроса на инструмент улучшения жилищных условий в этот период. Этому способствуют и новые предложения на рынке. Например, одни покупатели решились на ипотечный кредит из-за снижения первоначального взноса, других на расширение жилплощади мотивирует дополнительный дисконт к ставке для покупателей крупногабаритного жилья. Эксперты прогнозируют, что ипотека продолжит оставаться драйвером развития розничного кредитования. По нашей оценке, основная доля придется на покупку жилья на вторичном рынке», – прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Наталья Табаринцева.