Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали Ольгу Загитову на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей

Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали кандидатуру Ольги Загитовой. Фото: ЗС

Профильный комитет по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края согласовал кандидатуру Ольги Загитовой на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Теперь осталось пройти окончательное согласование на сессии краевого парламента, которая состоится 16 марта. После этого она сможет представлять интересы малого и среднего бизнес. Добавим, что ее кандидатуру поддержал и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Известно, что Ольга Загитова родилась в Красноярском крае, получила юридическое образование, долго работала в банковской сфере. По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, цитируем, « Ольга Викторовна уже зарекомендовала себя в предпринимательском сообществе. Надеюсь, ее кандидатура будет согласована на сессии».